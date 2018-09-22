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سلطنة عمان تدين الهجوم المسلح في الأهواز وتعزي بالضحايا

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سلطنة عمان تدين الهجوم المسلح في الأهواز وتعزي بالضحايا
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دانت سلطنة عمان بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران صباح اليوم السبت، وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

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وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية موقف السلطنة الرافض لكل أشكال الإرهاب والعنف في أي زمان ومكان، مهما كانت الدواعي والأسباب، باعتباره أداة تتنافى مع كل الأديان والأعراف والأخلاق الإنسانية.

وأعربت السلطنة عن "صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق، ومتمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل".

يذكر، أن الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران صباح اليوم السبت، أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

المصدر: وكالات 

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