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الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف

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الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف
AFP
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم السبت، إنه إثر زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمحافظة الطائف وبناء على اقتراحه أوعز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية.

المصدر: واس

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