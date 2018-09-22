الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم السبت، إنه إثر زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمحافظة الطائف وبناء على اقتراحه أوعز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية.

اثر الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمحافظة الطائف وبناء على اقتراح سموه وجه #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله.#عاجل_واس — واس (@spagov) 22. září 2018

بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت اعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأجزل لهم الأجر والمثوبة انه سميع مجيب.#عاجل_واسpic.twitter.com/jOhOzLl1io — واس (@spagov) 22. září 2018

المصدر: واس