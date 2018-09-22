أول امرأة تترشح لرئاسة جمهورية العراق تتحدث لـRT

أعلنت النائبة السابقة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد، يوم السبت، ترشحها لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وقالت عبد الواحد لـRT في أول تصريح لها حول الترشح "إنني سأعلن ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية يوم غد الأحد، من أجل السير بالخطوة الأولى لكسر قاعدة المحاصصة وتوزيع المناصب على أساس مكوناتي".

وأضافت "آمل أن أتمكن من تحقيق هدفي بالوصول كأول امرأة لهذا المنصب".

يذكر أن سروة عبد الواحد كانت تعمل بالأساس في مجال الصحافة قبل أن تدخل غمار السياسة وتترشح مع "كتلة التغيير" التي كان يرأسها نوشيروان مصطفى.

وتعد عبد الواحد أحد أبرز السياسيين المعارضين لحكم بارزاني في إقليم كوردستان العراق.

وشقيق عبد الواحد هو رجل الأعمال الشاب شاسوار عبد الواحد الذي يمتلك مجمعات سكنية في إقليم كوردستان العراق ويرأس حزب "الجيل الجديد" الذي حصل على 4 مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أنه يمتلك "مؤسسة ناليا" الإعلامية ومن ضمنها مجموعة قنوات NRT وNRT الناطقة بالعربية التي أغلقت قبل أشهر.

المصدر: RT