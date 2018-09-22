مصر تدين الهجوم المسلح في الأهواز

دانت مصر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران صباح اليوم السبت، وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها: "اتساقا مع مواقفها الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية وصورها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 22 الجاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين".

وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص تعازي مصر لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومجددة مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها.

المصدر: وكالات