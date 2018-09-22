 
مباشر

مصر تدين الهجوم المسلح في الأهواز

أخبار العالم العربي

مصر تدين الهجوم المسلح في الأهواز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktr6

دانت مصر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران صباح اليوم السبت، وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح يستهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوبي إيران

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها: "اتساقا مع مواقفها الراسخة والدائمة بإدانة كافة أشكال العمليات الإرهابية وصورها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 22 الجاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز بإيران وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين".

وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص تعازي مصر لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومجددة مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع دعمها.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. هجوم دام في إيران يوقع 30 قتيلا من الحرس الثوري