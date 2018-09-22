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نيبينزيا: الحديث عن إدلب هدفه التمويه عن الحضور الأمريكي في سوريا

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نيبينزيا: الحديث عن إدلب هدفه التمويه عن الحضور الأمريكي في سوريا
Sputnik SERGEY GUNEEV
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الحديث عن الكارثة الإنسانية في إدلب بسوريا هدفه صرف الانتباه عن الحضور العسكري الأمريكي في البلاد.

وقال نيبينزيا في حديث لإذاعة "صدى موسكو" إن "إدلب إن جاز التعبير هي بمثابة مناورة لصرف الانتباه عما يحدث في أجزاء أخرى من سوريا".

وأضاف أنه في الفترة الأخيرة تم "تصعيد الكلام حول كارثة، وجرى الحديث حول أن الهجوم على إدلب سيؤدي إلى أكبر كارثة إنسانية في القرن الـ 21".

وتابع: "عندما تعود إدلب إلى حضن دمشق، وهذا سيحدث عاجلا أم آجلا، وهو أمر حتمي، ستكون سوريا محررة تقريبا من بؤر كبيرة للإرهابيين. فماذا سيبقى في سوريا عندئذ؟ ستبقى هناك منطقة الشمال الشرقي التي توجد فيها قوات أمريكية بصورة غير شرعية، وقاعدة التنف الواقعة بموقع استراتيجي على الحدود بين سوريا والأردن والعراق بصورة غير شرعية أيضا".

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وأضاف أنه "لن يبقى هناك أي شيء آخر للحديث عنه".

يذكر، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا يوم 17 سبتمبر في مدينة سوتشي الروسية على إقامة منطقة عازلة على امتداد خط التماس بين القوات السورية وفصائل المعارضة في محافظة إدلب السورية بحلول 15 أكتوبر المقبل. وفي الوقت ذاته أكد الجانبان على ضرورة القضاء على عناصر التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

المصدر: تاس

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