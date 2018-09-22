إيطاليا تفرج عن 6 صيادين تونسيين سحبوا مركب مهاجرين

أمر القضاء الإيطالي بالإفراج عن 6 صيادين تونسيين مشتبهين بمساعدتهم مهاجرين غير قانونيين بعد أن سحبوا مركبهم باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وأنقذوهم من محنتهم الخطرة.

وبين هؤلاء شمس الدين بوراسين رئيس جمعية صيادي جرجيس (جنوب شرق تونس) الذي كان موضع إشادة في تونس لنجدته مهاجرين على حافة الخطر في البحر المتوسط، وقد تم توقيفه في 29 أغسطس مع 5 من أفراد طاقمه.

واعتقل البحارة الستة في أغريجنتي جنوب صقلية وتقرر الإفراج عنهم يوم السبت على أن يغادروا إلى تونس، بحسب محاميهم سلفاتوري كوسومانو.

وألغت المحكمة إثر جلسة استماع الجمعة في باليرمو أمر الاعتقال واحتجاز البحارة الستة.

وبحسب السلطات الإيطالية فإن مركب الصيادين رصد قبيل ظهر 29 أغسطس 2018 من طائرة استطلاع تعمل لوكالة فرونتكس الأوروبية على بعد أكثر من 80 ميلا بحريا جنوب لامبيدوزا.

وكان يجر قاربا به 14 مهاجرا ثم تركهم قبل حلول الظلام على بعد أقل من 24 ميلا بحريا من لامبيدوزا وذلك قبل وصول فرق الإنقاذ، وتم اعتراض مركب الصيادين حين كان يستعد للعودة إلى تونس.

وبحسب المحامي فإن الصيادين التونسيين كانوا بصدد الصيد حين رصدوا قارب المهاجرين فجروه إلى أقرب ميناء، ولم تكن وسائل اتصالهم القديمة تتيح لهم التواصل مباشرة مع حرس السواحل الإيطاليين.

المصدر: أ ف ب