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عباس: الوضع خطير جدا

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عباس: الوضع خطير جدا
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رجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية بسبب التوتر السائد بين إسرائيل وحركة "حماس" موضحا أن الوضع خطير جدا.

وقال عباس لإذاعة إسرائيلية:"إنه لا يختلف مع التقديرات بشأن خطر انفجار الأوضاع في المناطق بسبب التوتر السائد بين إسرائيل وحماس".

وكان عباس قد صرح مؤخرا بأن الجانب الفلسطيني على استعداد للشروع في مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بوساطة الرباعية الدولية وبلدان أخرى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان دائما يرفض التفاوض.

وفي ختام اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإيليزيه قال أبو مازن إن الأوروبيين يعملون بجدية للتعويض عما قامت به الولايات المتحدة حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا".

المصدر: "مكان"

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