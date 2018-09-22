الأسد يعزي روحاني في هجوم الأهواز

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز الإيرانية.

وجاء في البرقية، التي أوردت وكالة "سانا" الرسمية السورية نصها: "أعبر لكم وللشعب الإيراني الصديق باسمي شخصيا وباسم شعب الجمهورية العربية السورية عن أحر التعازي بوقوع ضحايا أبرياء، وإننا أيضا ندين وبأشد العبارات هذا العمل الإرهابي المجرم والجبان".

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وأشار الرئيس السوري في برقيته إلى أن إيران "وقفت ضد الإرهاب في سوريا كما أدانت الإرهاب على الساحة الدولية وكانت دائما صادقة في موقفها المبدئي والحازم ضد الإرهاب التكفيري والإجرامي".

وأضاف الأسد: "أؤكد لكم وللشعب الإيراني الصديق مجددا أننا نقف معكم بكل ما نملك من قوة في وجه هذه الأعمال الارهابية كما نأمل أن يفهم داعمو الإرهاب وممولوه ومشجعوه أن هذا الخطر يهدد الأسرة الانسانية جمعاء في كل مكان ونهيب بهم أن يراجعوا مواقفهم في دعمه في مناطق مختلفة من العالم".

وجدير بالذكر أن الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

المصدر: سانا