وزارة الزراعة اللبنانية تنفي وصول الباخرة "رحمة" إلى بيروت

نفت وزارة الزراعة اللبنانية وصول الباخرة "رحمة" إلى مرفأ بيروت أو إلى أي مرفأ لبناني آخر، بعد الأنباء المتداولة برسو الباخرة في البلاد.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة، "عطفا على ما ورد ويرد على موقع تويتر الخاص بالنائب زياد أسود، يكرر المكتب الاعلامي في وزارة الزراعة، نفيه القاطع لوصول أي باخرة تحت اسم "رحمة" إلى مرفأ بيروت أو أي مرفأ لبناني آخر.

كما نتمنى على النائب أسود عدم تضليل الرأي العام والمستهلك اللبناني بمواضيع لا تمت للحقيقة بصلة".

يذكر أن خبرا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية مفاده بأن باخرة محملة بأبقار مصابة بجرثومة الجمرة الخبيثة ستصل يوم الأحد إلى مرفأ بيروت، بعد أن منعت من تفريغ حمولتها في إسطنبول، ما أثار الذعر بين اللبنانيين ودفع بالمسوؤلين والمعنيين إلى الرد.

ادعو الشعب اللبناني الى متابعة خروج باخرة مواشي باسم هنود لملاقاة الباخرة رحمه المحملة بالبقر في عرض البحر pic.twitter.com/ncpIyeMc64 — ziad assouad (@ZiadAssouad) 21 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات