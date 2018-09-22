مقتل 18 مسلحا بغارة أمريكية في الصومال

أعلنت القيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية (أفريكوم) عن مقتل 18 مسلحا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في غارة أمريكية بالصومال.

وأوضحت "أفريكوم" في بيان لها أن الغارة نفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية يوم الجمعة 21 سبتمبر على بعد 50 كلم عن مدينة كيسمايو جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الضربة تمت بعد أن تعرضت قوات أمريكية وشركاؤها للهجوم.

وأضافت "أفريكوم" أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

يذكر، أن الولايات المتحدة أدرجت حركة "الشباب" المتطرفة الناشطة في الصومال على قائمة التنظيمات الإرهابية في عام 2008 وتنفذ غارات جوية ضدها على الأراضي الصومالية.

المصدر: نوفوستي