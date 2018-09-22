الحريري يشيد بدور السعودية في دعم لبنان خلال الأزمات

أشاد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بدور السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه في كل الأزمات والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها طوال العقود الماضية.

وقال الحريري لـ"وكالة الأنباء السعودية" بمناسبة العيد الوطني للملكة، "لبنان يستذكر في هذه المناسبة المهمة، وقوف المملكة العربية السعودية بجانب الشعب اللبناني ودعمه في كل الأزمات والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها طوال العقود الماضية، وقيامها بمد يد المساعدة الكريمة، إن كان من خلال احتضان مؤتمر "الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية المشؤومة التي عصفت بلبنان، أو تقديم الدعم المادي والمعنوي لمواجهة وتخطي آثار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تعرض لها طوال العقود الماضية".

وأشاد الحريري بـ"النهضة الكبيرة والإنجازات التنموية المميزة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف الحقول والقطاعات، وبسياسة الانفتاح والحداثة التي انتهجتها القيادة السعودية لملاقاة المستقبل وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم لأبناء الشعب السعودي".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام