سفير إيران الجديد لدى الكويت "حامل أسرار روحاني للعرب"

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة في الخارجية الإيرانية أن سفير طهران الجديد لدى الكويت هو محمد إيراني، تزامنا مع إعلان الكويت مصادقتها على تعيين سفير إيراني جديد.

وقالت الصحيفة الكويتية إنه غداة إعلان الخارجية الكويتية أنها صادقت على تعيين السفير الإيراني الجديد دون ذكر اسمه، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الإيرانية، أن السفير الجديد هو محمد إيراني.

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وأضافت المصادر أن إيرانيا يشغل حاليا منصب المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الإيرانية، وشغل سابقا منصب سفير في الأردن ولبنان.

ويعد إيراني شخصية مقربة جدا من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أوكل إليه مهمة نقل الرسائل الحساسة والخاصة من الرئيس حسن روحاني إلى الزعماء ووزراء الخارجية في بلدان مختلفة، وخاصة الدول العربية.

وأصبح إيراني مديرا عاما للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الإيرانية عام 2015، خلفا لحسين جابري أنصاري، ثم مساعدا لوزير الخارجية.

وعمل إيراني ملحقا دبلوماسيا لبلاده في سورياغ ولبنان، وأصبح القائم بالأعمال الإيراني في بيروت عام 2001، حيث ترأس البعثة الإيرانية هناك مدة قصيرة، ثم عاد إلى طهران، وعُين سفيرا لدى الأردن عام 2004 حتى عام 2009. وهو عضو في اللجنة السياسية للدفاع عن الشعب الفلسطيني في إيران.

وكانت "الجريدة" قد ذكرت، في تقرير لها، أن محمد إيراني حمل رسالة من طهران إلى تونس، طلبا لوساطتها من أجل تلطيف العلاقات مع الدول العربية.

المصدر: صحيفة "الجريدة" الكويتية