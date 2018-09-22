على خلفية هجوم الأهواز.. دول عربية تتعاطف مع إيران

دانت سوريا الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

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وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية في تصريح لـ"سانا" السبت، إن "سوريا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية وأدى إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص".

وأكد المصدر أن "رعاة الإرهاب في المنطقة لن يستطيعوا تحقيق مخططاتهم عبر هذه الجرائم الدنيئة وأن الفشل المحتوم والهزيمة سيكونان مصير هذه المؤامرات".

البرلمان العراقي يستنكر هجوم الأهواز

من جهته، استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، الهجوم الذي استهدف صباح السبت، 22 أيلول 2018، عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية.

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وقال الكعبي في بيان "ندين ونستنكر الهجوم الذي استهدف قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني خلال العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد صباح اليوم".

وأضاف: "نعرب عن أسفنا لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات العسكرية الإيرانية وبين المدنيين من النساء والأطفال".

وتابع: "نحن نتعاطف مع أبناء جارتنا الجمهورية الاسلامية الإيرانية ونقف معهم بمصابهم ونتمنى أن يعم الأمن والسلام على كافة شعوب المعمورة".

وفي وقت سابق السبت، شن 4 مسلحين هجوما على عرض عسكري في مدينة الأهواز، ما أسفر عن وقوع 26 قتيلا و60 جريحا.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، تم إلقاء القبض على اثنين من المنفذين، فيما قُتل الاثنان الآخران أثناء الهجوم.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن إيران سترد بسرعة وحسم على الهجوم الذي استهدف مدينة الأهواز، جنوب غربي البلاد، مضيفا أنّ الرد الإيراني سيكون من أجل الدفاع عن أرواح الإيرانيين.

وأعلن الناطق باسم قوات الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، أن منفذي الهجوم ينتمون إلى المنظمة الأحوازية.

المصدر: وكالات