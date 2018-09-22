دار الأوبر المصرية تستضيف لأول مرة فرقة سورية

تستضيف دار الأوبرا المصرية لأول مرة، فرقة أورينينا السورية للرقص المسرحي، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الـ 30 للأوبرا.

وتقدم الفرقة "المسرحية الغنائية الراقصة" ( طريق الحرير )- رحلة العقد الفريد، وذلك في الثامنة من مساء أيام 25-26-27-28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن فرقة أورنينا السورية تأسست عام 1993 على يد المخرج ناصر إبراهيم بهدف بناء جيل مثقف من الفنانين يستطيع أداء كل ألوان الفنون واللوحات الاستعراضية المختلفة بمهارة عالية لتجسيد الحالات التعبيرية الصعبة مهما بلغ تعقيدها، وبذلك أصبح للفرقة أسلوبا خاصا بها وشكلت حالة ثقافية جديدة تعكس المخزون الثقافي لديها.

ويطلق مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية اليوم السبت الموسم الفني الجديد للأوبرا من خلال برنامج فني و ثقافي ثري، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لافتتاح الأوبرا الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي .



وذكرت دار الأوبرا، في بيان لها أن البرنامج الفني سيستمر طوال الموسم الذي بدأ في سبتمبر 2018 وينتهي في يونيو 2019 وتستضيف خلاله دار الأوبرا بالتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية الكثير من أهم وأشهر الفرق والعازفين والمطربين والزوار من 20 دولة عربية وأجنبية وهي ( سوريا ، كوريا الجنوبية ، المجر ، التشيك ، إسبانيا ، روسيا ، إيطاليا ، تشيلي ، الصين ، المكسيك ، الأرجنتين، ألمانيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، فرنسا، جورجيا، فنلندا ،النمسا واليابان).

المصدر: وكالات