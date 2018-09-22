"سانا": التحالف الدولي ينقذ قياديين من "داعش" في ريف دير الزور

قام التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بنقل عدد من قياديي التنظيم من الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور السورية إلى مكان آخر، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

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ونقلت الوكالة عن "مصادر أهلية وإعلامية متطابقة" إن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، نفذت عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة الواقعة في الجيب الذي ينتشر فيه مسلحو تنظيم "داعش" بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ونقلت عدداً من مسؤولي التنظيم إلى جهة مجهولة.

وذكرت "سانا" بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها واشنطن بنقل قياديي التنظيم الإرهابي من ميادين المعارك لإنقاذهم من الموت، إضافة إلى تقديمها خدمات أخرى للتنظيم نفسه ضد الجيش الحكومي السوري، وفقا للوكالة.

المصدر: سانا