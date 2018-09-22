 
مباشر

"سانا": التحالف الدولي ينقذ قياديين من "داعش" في ريف دير الزور

أخبار العالم العربي

AFP DELIL SOULEIMAN
مروحية تابعة للتحالف الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktox

قام التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بنقل عدد من قياديي التنظيم من الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور السورية إلى مكان آخر، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

إقرأ المزيد
أرشيف - قوات أمريكية بالقرب من الحدود العراقية السورية مسؤول روسي: إجلاء القوات الأمريكية لقادة داعش من دير الزور واقعة ثابتة 100%

ونقلت الوكالة عن "مصادر أهلية وإعلامية متطابقة" إن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، نفذت عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة الواقعة في الجيب الذي ينتشر فيه مسلحو تنظيم "داعش" بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ونقلت عدداً من مسؤولي التنظيم إلى جهة مجهولة.

وذكرت "سانا" بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها واشنطن بنقل قياديي التنظيم الإرهابي من ميادين المعارك لإنقاذهم من الموت، إضافة إلى تقديمها خدمات أخرى للتنظيم نفسه ضد الجيش الحكومي السوري، وفقا للوكالة.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة القبض على قاتل فور ارتكابه جريمته