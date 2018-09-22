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مصرع اثنين وإصابة آخرين بانهيار مبنى في القاهرة

أخبار العالم العربي

مصرع اثنين وإصابة آخرين بانهيار مبنى في القاهرةصورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، بانهيار مبنى في شبرا بالقاهرة.

ووجه مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية اللواء، علاء عبد الظاهر، بانتقال قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا والوقوف على أسباب الحادث.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمكان الواقعة، وتم نقل الضحايا للمستشفى.

من جهته، أكد اللواء محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن "عقار شبرا المنهار قديم وذو حوائط حاملة مكون من 3 طوابق أرضي ودورين".

وأضاف أن قرارا بهدم هذا العقار صدر منذ فترة ولم ينفذ بسبب رفض السكان الخروج منه.

المصدر: اليوم السابع

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