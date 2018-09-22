بالفيديو.. سعوديون يحتفلون باليوم الوطني للمملكة بطريقة غير متوقعة!

احتفل عدد من الشبان السعوديين باليوم الوطني للمملكة بطريقة فريدة، من خلال النزول إلى قاع البحر وتنفيذ رقصة "العرضة السعودية".

وظهر في مقطع فيديو متداول الشبان وهم يرتدون الزي السعودي الرسمي وحاملين السيوف، بالإضافة إلى الأجهزة التي تساعدهم على البقاء تحت الماء لفترة طويلة، مثل النظارات الخاصة وأجهزة الأوكسجين.

وبرزت خلفهم لوحة كبيرة عليها صورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

و"العرضة"، هي عبارة عن فلكلور شعبي تراثي سعودي، لها عدة أشكال، من أبرزها العرضة النجدية. وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

اليوم الوطني ،،

عرضة داخل البحر 🌹🇸🇦👌😍 pic.twitter.com/GxwDRsNhUi — ‏أول سعوديـ/ـة First🥇Saudi (@First1Saudi) 22 septembre 2018

المصدر: وكالات