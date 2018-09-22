عملية عسكرية "واسعة" في صحراء 3 محافظات عراقية قريبة من سوريا
AP
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بدأت اليوم السبت عملية عسكرية "واسعة" في صحراء ثلاث محافظات عراقية مرتبطة ببعضها، وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
وقال مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت RT نسخة منه إن "قطعات قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري تطلق عملية واسعة من 7 محاور، وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف، لتفتيش الصحراء التي ما بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية - السورية".
وأضاف البيان "سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".
المصدر: RT
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