عملية عسكرية "واسعة" في صحراء 3 محافظات عراقية قريبة من سوريا

بدأت اليوم السبت عملية عسكرية "واسعة" في صحراء ثلاث محافظات عراقية مرتبطة ببعضها، وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

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وقال مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت RT نسخة منه إن "قطعات قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري تطلق عملية واسعة من 7 محاور، وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف، لتفتيش الصحراء التي ما بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية - السورية".

وأضاف البيان "سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

المصدر: RT