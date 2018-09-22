بعد "إهانته" للعراقيين.. بغداد تعفي سفيرها في طهران وتعين بديلا عنه

أعفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، سفيرها في إيران راجح الموسوي بعد "إهانته" لعراقيين اجتمعوا به في طهران، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو.

وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقت RT نسخة منه إنه "تم تعيين السفير سعد جواد قنديل سفيرا للعراق لدى طهران بدلا عن السفير راجح الموسوي".

وأعلنت الخارجية العراقية، أمس الخميس، أنها استدعت سفيرها لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتحقيق معه فيما وصفته "تصرف غير مسؤول" مع مواطنين عراقيين مقيمين في إيران.

وظهر الموسوي في مقطع مصور الأربعاء الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشن هجومًا على عراقيين خلال استضافته في إحدى الحسينيات (مكان عبادة) بمدينة دولت آباد جنوب طهران، بعدما طرحوا عليه أسئلة تعنى بمشاكلهم.

وقال الموسوي مخاطبا الحاضرين: "أنا لست صغيرا أمامكم ولا تطولوا ألسنتكم.. هذه دولتكم اذهبوا وعارضوا".

ورفض الموسوي الإجابة على أسئلة الحاضرين، وقال: "أنا لست في محاكمة واذهبوا إلى رئيس الوزراء والحكومة"، قبل أن يغادر الحسينية مسرعا.

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المصدر: RT