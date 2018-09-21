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الشيخ طريف يدعو إلى فتح معبر القنيطرة في الجولان

أخبار العالم العربي

الشيخ طريف يدعو إلى فتح معبر القنيطرة في الجولان
AFP / JALAA MAREY
الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف
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دعا الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف إلى إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان ليتسنى لأبناء قرى الهضبة زيارة عائلاتهم وأقربائهم في سوريا.

وطلب الشيخ طريف، يوم الجمعة، من الحكومة الإسرائيلية والمنظمات والقوات الدولية العاملة في المنطقة افساح المجال لأبناء الجولان بتصدير وتسويق منتوجاتهم الزراعية في سوريا كما كان عليه الوضع قبل 7 سنوات.

وعقد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية عدة جلسات بهذا الشأن خلال الأسابيع الأخيرة مع قيادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في السفارة الروسية في تل أبيب حيث تم إبلاغه بنشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية في الشطر المحرر من الهضبة، ما ساهم في استتباب الأمن وتهيئة الأرضية لفتح المعبر.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

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