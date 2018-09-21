الملك عبد الله الثاني للإسرائيليين: هذه شروط السلام

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية في نيويورك على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد العاهل الأردني على أن إنهاء الصراع يجب أن يكون استنادا إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء التحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث أكد عبد الله الثاني على ضرورة دعم الوكالة لمواصلة دورها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.

المصدر: وكالة "بترا"