الدفاع التركية: رسمنا مع الوفد الروسي حدود المنطقة منزوعة السلاح بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة عن عقد اجتماعات مع وفد روسي، جرى خلالها ترسيم حدود المنطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية.

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جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، على خلفية اتفاق سوتشي المبرم بين البلدين الاثنين الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى عقد اجتماعات مع وفد روسي بين 19 و21 سبتمبر، حول أسس اتفاق سوتشي، الاثنين الماضي، بشأن إدلب.

وبحسب البيان فقد "جرى ترسيم حدود المنطقة التي سيتم تطهيرها من الأسلحة في إدلب خلال الاجتماع (مع الوفد الروسي)، مع مراعاة خصائص البنية الجغرافية والمناطق السكنية".

والاثنين الماضي، أعلن الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي، الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب.

فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ليس حلا نهائيا، وأن الهدف الأول من هذا الإجراء هو القضاء على تحدي الإرهاب، لكن الحديث يدور عن خطوة مرحلية وضرورية بالنسبة لتسوية الأزمة السورية، كونها "تمنع القصف المتواصل من منطقة خفض التوتر في إدلب لمواقع القوات السورية وقاعدة حميميم الروسية".

المصدر: الأناضول + RT