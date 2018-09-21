مصر تطلب إرسال خبير أثري لمعاينة المتحف المحترق في البرازيل

عقدت اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة وزير الآثار المصري خالد العناني اجتماعا لمناقشة وضع الآثار المصرية في متحف ريو دي جانيرو القومي في البرازيل والذي تعرض لحريق هائل.

وطالب أعضاء اللجنة إرسال خبير أثري من مصر إلى البرازيل، بعد موافقة الحكومة البرازيلية، لزيارة المتحف ومعاينة القطع الأثرية المصرية هناك، علما بأن قنصل مصر العام في ريو دي جانيرو طلب أيضا زيارة المتحف لمعاينة القطع المصرية والإطمئنان على حالتها بعد الحريق.

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وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري، قد أكد تلف 700 قطعة من الآثار الفرعونية المصرية جراء الحريق في المتحف الوطني البرازيلي في ريو دي جانيرو.

وأفادت وزارة الخارجية بأنه طبقا للتقرير المبدئي، فإن النيران امتدت لكافة أقسام المتحف، ودمرت كافة محتوياته وأتت على قاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف والتي كانت تحتوى على 700 قطعة.

المصدر: جريدة "الجمهورية"