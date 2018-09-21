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بالصور.. انفجارات تهز حيا سكنيا في حلب بصواريخ مجهولة المصدر

أخبار العالم العربي

بالصور.. انفجارات تهز حيا سكنيا في حلب بصواريخ مجهولة المصدر
Sputnik Timur Abdullaev
مشهد حلب
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أفاد مراسل RT بأن عدة انفجارات هزت حي الحمدانية، أكبر حي سكني في مدينة حلب السورية، جراء إطلاق صواريخ مجهولة الهوية عليه.

وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن صواريخ ثقيلة سقطت على حي الحمدانية ومشروع 3000 شقة، على مقربة من الأكاديمية العسكرية، مشيرين إلى سماع صافرات سيارات الإسعاف بالمنطقة.

ويحمل معظم النشطاء المسلحين المنتشرين في حي الراشدين غرب حلب المسؤولية عن القصف، مع غياب معلومات موثوق بها حول ما إذا كان الهجوم أسفر عن أضرار بشرية.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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