مقتل فلسطيني في منطقة ملكة شرقي قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة، إن شابا فلسطينيا قتل في منطقة ملكة شرقي قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات مسيرة العودة.

وأضافت الوزارة أن القتيل مواطن فلسطيني في العشرينات من العمر ولازال مجهول الهوية.

إلى ذلك، أصيب 159 فلسطينيا يوم الجمعة بنيران القوات الإسرائيلية خلال المواجهات على حدود قطاع غزة، وتم تحويل 55 مصابا للمشافي ومن بين الإصابات 33 إصابة بالرصاص الحي 4 منهم حالتهم خطرة.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين لمخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين من مسيرات العودة وكسر الحصار، وبدأ الشبان بإشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تزامنا مع إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من قنابل الغاز والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.

وأشارت وكالة "معا" إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت الصحفيين وسيارات الإسعاف بقنابل الغاز بشكل مباشر قرب منطقة ملكة شرق مدينة غزة كما أطلق الجنود قنابل الغاز بشكل كثيف تجاه تجمع للشبان قرب موقع أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

RT

RT

RT

RT

المصدر: وكالات