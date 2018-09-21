رئيس إثيوبيا يوجه رسالة لمصر

وجه الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي، رسالة لمصر والمصريين ليؤكد على أن القاهرة وأديس أبابا تربطهما علاقات تاريخية ممتدة.

وأشار الرئيس الإثيوبي إلى حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القاهرة بما يتناسب مع مقدرات وإمكانات البلدين، لاسيما التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية، وزيادة التدفق السياحي، فضلا عن دعم دور الدبلوماسية الشعبية، والسعي لتحقيق مشروعات تعتمد على مبدأ التنمية المشتركة المستدامة.

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وأعرب الرئيس الإثيوبي خلال استقباله سفير مصر أبوبكر حفني، استعدادا لمغادرته منصبه بعد انتهاء فترة عمله، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير خلال الأعوام الثلاثة الماضية للنهوض بالعلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

المصدر: الأهرام