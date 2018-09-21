إسرائيل تهدد بخصم تعويضات منفذ عملية طعن من الضرائب الفلسطينية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أن إسرائيل ستخصم مبلغ التعويضات لأسرة منفذ عملية طعن في مستوطنة عتصيون من الضرائب الفلسطينية في حال دفعتها السلطة الوطنية.

وقال كحلون كذلك في تغريدة على موقع "تويتر": "سأدرس أيضا أساليب أخرى للحد من النشاط الاقتصادي لعائلة الإرهابي".

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يذكر، أن الشاب الفلسطيني خليل يوسف علي جبارين (17 عاما) قام بطعن المستوطن أري فولد (45 عاما) في مستوطنة عتصيون جنوبي القدس يوم الأحد الماضي. وأصيب الشاب بطلقات نارية وتم اعتقاله.

وأكد مسؤول فلسطيني أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تحسم بعد مسألة دفع التعويضات لعائلته.

المصدر: رويترز