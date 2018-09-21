الدفاع البريطانية: صفقة "تايفون" لقطر تنفذ في موعدها

أعلنت الدفاع البريطانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن تدشين الصفقة المبرمة مع قطر والتي تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات جنيه إسترليني لاقتناء 24 طائرة تايفون و9 طائرات هوك تدريبية.

وأفادت الوزارة بأن صفقة قطر أصبحت فعالة بشكل رسمي بعد أن تلقت شركة BAE Systems أول دفعة لها.

وتشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، الطائرة وحزمة مخصصة للدعم والتدريب .

هذا وستقوم قطر بشراء تسع طائرات "هوك" تدريبية، بدلا من 6، وهي حسب الجهة البريطانية أخبار سارة لمصانع شركة "بي إيه إيي" المصنعة للطائرات.

🇬🇧🇶🇦 Qatar's deal to purchase the world-class @Eurofighter_1 Typhoon and fast jet trainer Hawk is now in place in a deal worth £5bn @tradegovuk@UKEF@BAESystemsplc ✈️ Read more: https://t.co/dxyegtHpOqpic.twitter.com/K9SSFVR5lm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 18. září 2018

ورحب وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون بالخبر ونقل عنه موقع وزارة الدفاع قوله: "هذه الصفقة الضخمة، التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات، أصبحت فعالة بشكل رسمي، ويمكن للمسؤولين في الحكومة والمصنعين الذين عملوا بجهد كبير أن يفخروا كثيرا برؤية الصفقة وهي تبلغ هذه المرحلة".

وأضاف "إنها دفعة قوية لصناعات الدفاع البريطانية تساعد على توفير الآلاف من فرص العمل، وسوف تساعدنا الصفقة على بناء الثقة بين قطر والمملكة المتحدة لمعالجة التحديات التي تواجهنا، ودعم الاستقرار في المنطقة وتوفير الأمن هناك".

وبين الموقع أن الصفقة تمثل عنصرا حيويا لدعم صادرات المملكة المتحدة.

وأشار موقع وزارة الدفاع البريطانية إلى الاتفاق الذي وقعه خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع نظيره وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في ديسمبر لشراء أربع وعشرين طائرة تايفون ومن المتوقع أن يبدأ تسليم أول طائرة تايفون عام 2022.

جدير بالذكر أن الصفقة تتضمن أيضا حزمة من التدريب والتعاون بين القوات الجوية البريطانية والقوات القطرية، والتي ستبدأ بالعمل بشكل وثيق في المستقبل، إلى جانب التنسيق المتواصل بين السرب المشترك القطري والبريطاني الذي يمثل مبادرة فريدة من نوعها، حيث لم يقم سلاح الجو الملكي بتكوين سرب مع دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية ومعركة بريطانيا.

المصدر: وزارة الدفاع البريطانية + صحيفة "الشرق" القطرية