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مؤتمر صحفي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس

أخبار العالم العربي

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريسس، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية لم ترفض المفاوضات مع إسرائيل ولكن الرفض كان من الجانب الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده لم ترفض المفاوضات ولو مرة واحدة، متحديا أن يثبت أحدهم أن فلسطين رفضت مفاوضات سرية كانت أم علنية.

وبين عباس السياق أنهم مستعدون لأي مفاوضات سرية أو علنية.

المصدر: وكالات

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