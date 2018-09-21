عباس: لم نرفض المفاوضات مع تل أبيب بل هي من رفض

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريسس، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية لم ترفض المفاوضات مع إسرائيل ولكن الرفض جاء من الجانب الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده لم ترفض المفاوضات ولو مرة واحدة، متحديا أن يثبت أحدهم أن فلسطين رفضت أي مفاوضات سرية كانت أم علنية.

وبين عباس أن الفلسطينيين مستعدون لأي مفاوضات سرية أو علنية.

وبخصوص اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال محمود عباس "تبادلنا الرأي وأوضحت كل ما لدينا كفلسطينيين"، مشيرا إلى أن ماكرون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويحدثه بما تم التطرق إليه خلال الاجتماع الثنائي.

وأفاد الرئيس الفلسطيني بأنه على ثقة من موقف باريس، حيث قال إن ما جاء على لسان مندوب فرنسا بمجلس الأمن يفتخر به الفلسطينيون والفرنسيون على حد سواء.

وبشأن تمويل الأونروا، صرح عباس أن الدول الأوروبية تدرس الموضوع وتعمل على سد العجز بعد ما قامت الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن منظمة غوث اللاجئين.

جدير بالذكر أن اجتماعا ثنائيا مغلقا جرى بين الرئيس محمود عباس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووصل عباس مساء الخميس إلى باريس في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة من ماكرون.

ويضم الوفد المرافق لعباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.

المصدر: وكالات