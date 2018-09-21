ليبيا.. قوة حماية طرابلس تعلن انطلاق "عملية بدر" غداة إعلان لحفتر (فيديو)

أطلقت المجموعات المسلحة بمدينة طرابلس عملية عسكرية تحت اسم "عملية بدر" لطرد من وصفتهم بـ"المجرمين والخوارج المارقين" من العاصمة طرابلس في إشارة إلى اللواء السابع مشاة ولواء الصمود.

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المجموعات المسلحة التي أطلقت على نفسها اسم "قوة حماية طرابلس" أعطت في بيانها المصور الذي نشرته يوم الجمعة، مهلة أخيرة لمن وصفتهم بـ"المجرمين" للانسحاب أو الاعتقال، مؤكدة على عدم تهاونها مع أحد.

وطالبت هذه المجموعات المسلحة في طرابلس التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أهالي وذوي من وصفتهم بـ"المجرمين" بسحب أبنائهم من جبهات القتال قبل فوات الأوان.

وأرجعت هذه المجموعات إطلاق هذه العملية العسكرية إلى خرق الهدنة وقصف مدينة طرابلس بالمدافع والصواريخ.

يأتي هذا الإعلان غداة إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أنه في حال دخول الجيش لطرابلس، فإن ذلك سيثلج صدور الجميع، مضيفا أن الجيش لن يكون خليطا، كونه مؤسسة منضبطة ومنظمة.

قوة حماية طرابلس تٌعلن عن إنطلاق عملية ( بدر ) لِدحر الغٌزاة و المعتدين على #طرابلس . pic.twitter.com/Ee67ve46LT — Abdulrahman Ghummied (@AGhummied) 21. září 2018

المصدر: وكالات