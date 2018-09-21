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المتحدث باسم التحالف الدولي يعزي أسرة اللواء العراقي برواري

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المتحدث باسم التحالف الدولي يعزي أسرة اللواء العراقي برواري
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أعرب المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل شون رايان، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء قائد العمليات الخاصة الأولى في العراق، اللواء فاضل برواري، الذي توفي أمس الخميس في محافظة أربيل.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف في تغريدة له على صفحته في "تويتر": "بحزن شديد ، نتقدم بأحر التعازي لأسرة وأصدقاء البطل العراقي اللواء فاضل برواري ، قائد فرقة النخبة الذهبية، الذي توفي بأزمة قلبية".

وأنهى شون تغريدته بعبارة "الله يرحمه".

المصدر: تويتر

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