المتحدث باسم التحالف الدولي يعزي أسرة اللواء العراقي برواري

أعرب المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل شون رايان، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء قائد العمليات الخاصة الأولى في العراق، اللواء فاضل برواري، الذي توفي أمس الخميس في محافظة أربيل.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف في تغريدة له على صفحته في "تويتر": "بحزن شديد ، نتقدم بأحر التعازي لأسرة وأصدقاء البطل العراقي اللواء فاضل برواري ، قائد فرقة النخبة الذهبية، الذي توفي بأزمة قلبية".

With great sadness, our deepest condolences to the family and friends of the heroic #Iraq Major General Fadil Berwari, commander of the elite CTS Golden Division, who passed after suffering a heart attack. Allah yarhemuhu. #CTS, #Iraqpic.twitter.com/Rgtj3tgXmD — OIR Spokesman (@OIRSpox) 21 сентября 2018 г.

وأنهى شون تغريدته بعبارة "الله يرحمه".

المصدر: تويتر