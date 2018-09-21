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حملة دولية من أجل السلام في ليبيا

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حملة دولية من أجل السلام في ليبيا
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الحملة الدولية من أجل السلام في ليبيا
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تطلق حركة المستقبل الليبية حملة دولية من أجل السلام في ليبيا اليوم الجمعة الموافق لليوم العالمي للسلام.

ويأتي ذلك بالتعاون مع حركة مشروع تونس ومنظمة "CEMAJUR" العالمية، في مقر معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس بالعاصمة.

في غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، جميع الفرقاء إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت يعتبر من جرائم الحرب.

وحذّرت البعثة الأممية في تغريدة نشرت على صفحتها بموقع "تويتر"، من استمرار القتال في طرابلس، إذ توعدت كل العابثين بالأمن بالملاحقة الجنائية الدولية".
وطلبت البعثة من المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات التدخل الفوري في مناطق الاشتباك ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض.

وتجددت المواجهات المسلحة في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ يوم الأربعاء، بين الكتائب الموالية لحكومة الوفاق وميليشيات "لواء الصمود" التي يتزعمها صلاح بادي والداعمة لحكومة الإنقاذ السابقة، في ثاني خرق لإطلاق النار الذي وقعته الأطراف المتنازعة مطلع الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

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