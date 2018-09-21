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الأمم المتحدة تحذر قائدي تشكيلين عسكريين ليبيين متقاتلين!

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تحذر قائدي تشكيلين عسكريين ليبيين متقاتلين!
AFP
طرابلس - ليبيا - أرشيف
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في تطور لافت، وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذيرين منفصلين لقائدي قوتين تتقاتلان على تخوم طرابلس الجنوبية، خصت بأحدهما صلاح بادي، والآخر عبد الغني الككلي.

وخاطبت البعثة الدولية على حسابها في موقع "فيسبوك" جميع الفرقاء، لكنها ذكرت تحديدا قوات صلاح بادي التي تحاول الدخول إلى العاصمة الليبية من محور طريق المطار، وقوات عبد الغني الككلي المشهور بلقب "غنيوة" المتمثلة في تشكيل يسمى "قوات الدعم المركزي" التي تحاول صد قوات لواء الصمود.

وحذّرت البعثة "كل العابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية الدولية"، فيما ذكّرت قوات عبد الغني الككلي بأنها "وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به".

وكانت جبهة طريق المطار وعين زارة والهضبة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، شهدت أمس الخميس مواجهات ضارية بين مسلحي التشكيلين، سجل خلالها سقوط قذائف صاروخية على عدة منازل داخل المدينة.

المصدر: UNSMIL

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