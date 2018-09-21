 
مباشر

الكويت توافق على سفير طهران الجديد

أخبار العالم العربي

الكويت توافق على سفير طهران الجديدعلي رضا عنايتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kthr

كشف مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا علي السعيد، عن موافقة الوزارة على اعتماد سفير لجمهورية إيران خلفا للسفير علي رضا عنايتي.

وقال السعيد خلال حفل للسفارة النيبالية، أمس الخميس، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية صباح الخالد، ونائبه خالد الجارالله، أكدا في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تغير إيران من نهجها بخطوات ملموسة، وتعيد دورها الإيجابي في المنطقة.

وأشار إلى أن الوضع سيظل كما هو عليه، ولن يعود السفير الكويتي إلى طهران، حتى تغير إيران من نهجها.

المصدر: القبس الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دور غريب لطائرات فرنسية.. تفاصيل ساعات القذافي الأخيرة!