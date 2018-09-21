 
مباشر

هكذا علق العبادي على وفاة قائد الفرقة الذهبية

أخبار العالم العربي

هكذا علق العبادي على وفاة قائد الفرقة الذهبية
Reuters Fabrizio Bensch
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktho

عزّى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وفاة قائد العمليات الخاصة الأولى، اللواء فاضل برواري، الذي توفي أمس الخميس في محافظة أربيل.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور الذي لعبه برواري في مواجهة إرهاب تنظيم "داعش"، كما تقدم العبادي بتعازيه إلى المقاتلين في جهاز مكافحة الإرهاب وعائلة الفقيد.

توفي قائد الفرقة الذهبية، فاضل برواري، مساء يوم الخميس، عن عمر ناهز الـ52 عاماً.

يشار إلى أن اللواء برواري، من مواليد دهوك 1966، وقد لعب دورا بارزا في المعارك مع مسلحي تنظيم  "داعش"، وخاصة في محافظتي الأنبار والموصل.

وكان برواري من مؤسسي جهاز العمليات الخاصة العراقية لتكون نواة لجهاز مكافحة الإرهاب فيما بعد.

المصدر: رئاسة الوزراء العراقية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دور غريب لطائرات فرنسية.. تفاصيل ساعات القذافي الأخيرة!