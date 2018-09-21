هكذا علق العبادي على وفاة قائد الفرقة الذهبية

عزّى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وفاة قائد العمليات الخاصة الأولى، اللواء فاضل برواري، الذي توفي أمس الخميس في محافظة أربيل.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور الذي لعبه برواري في مواجهة إرهاب تنظيم "داعش"، كما تقدم العبادي بتعازيه إلى المقاتلين في جهاز مكافحة الإرهاب وعائلة الفقيد.

توفي قائد الفرقة الذهبية، فاضل برواري، مساء يوم الخميس، عن عمر ناهز الـ52 عاماً.

يشار إلى أن اللواء برواري، من مواليد دهوك 1966، وقد لعب دورا بارزا في المعارك مع مسلحي تنظيم "داعش"، وخاصة في محافظتي الأنبار والموصل.

وكان برواري من مؤسسي جهاز العمليات الخاصة العراقية لتكون نواة لجهاز مكافحة الإرهاب فيما بعد.

المصدر: رئاسة الوزراء العراقية