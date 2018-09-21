البرادعي معقبا على تغريدة لترامب: أصبحنا "كيس ملاكمة" للقاصي والداني!

رأى نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي في تغريدة ترامب التي طالب فيها دول الشرق الأوسط الأعضاء بأوبيك، خفض أسعار النفط، غامزا بأنها لن تكون آمنة من دون بلاده، رأى فيها إهانة.

وشبه البرادعي حال دول المنطقة بـ"كيس ملاكمة" يتلقى الضربات من القاصي والداني، وتساءل في لهجة انفعالية غاضبة "لماذا نقبل على أنفسنا الإهانة تلو الإهانة؟".

وكان ترامب غرّد في لهجة مهددة، مطالبا دول الشرق الأوسط بخفض أسعار النفط، إن هي أرادت أن تحتفظ بالأمان وبحماية الولايات المتحدة لها!

المصدر: تويتر