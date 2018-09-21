بالصور.. فرنسا تمنح الجيش الأردني دفعة من الآليات العسكرية

تسلم الجيش الأردني 20 آلية عسكرية رباعية الدفع منحتها له وزارة الدفاع الفرنسية، تجاوزت قيمتها مليون يورو.

وقال مدير التخطيط والتنظيم، العميد الركن عبد الله الحنيطي، إن استلام الآليات العسكرية مؤشر على مدى عمق العلاقات الأردنية الفرنسية، وإن هذا الحدث سيعزز العلاقات العسكرية الأردنية الفرنسية.

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من جهته أكد قائد القوات الفرنسية الموجودة في الإمارات، اللواء ديدير ماليتير، في كلمة له أن الحكومة الفرنسية ملتزمة بدعم المملكة الأردنية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى دور الأردن الكبير في التعامل مع أزمات المنطقة والتحديات والتهديدات الإرهابية، ومبديا استعداد بلاده للمشاركة في دعم الجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني في المحافظة على أمن واستقرار المملكة.

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وحضر حفل التسليم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والفرنسية ونائب الملحق العسكري الفرنسي في عمان.

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المصدر: وكالات