الخارجية العراقية توجه بإعادة سفيرها لدى طهران إلى بغداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه

قررت وزارة الخارجية العراقية إعادة سفيرها في طهران، راجح الموسوي، إلى بغداد، على خلفية ما وصفته بـ"تصرفه غير المسؤول" مع مواطنين عراقيين مقيمين في إيران.

وعبرت الخارجية العراقية عن أسفها، مؤكدة أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وجه بإعادة السفير إلى بغداد فورا على إثر هذا التصرف، والتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك.

وذكرت الوزارة أنها "تهيب ببعثاتها كافة أن تكون في خدمة المواطن وعونا له وساهرة على خدماته وأن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى".

وظهر السفير العراقي لدى طهران في مقطع مصور أول أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشن هجوما على عراقيين خلال لقائه بهم، بعدما طرحوا عليه أسئلة تعنى بمشاكلهم.

وقال السفير الموسوي مخاطبا الحاضرين: "أنا لست صغيرا أمامكم ولا تطولوا ألسنتكم.. هذه دولتكم روحوا لها...".

ورفض الموسوي الإجابة على أسئلة الحاضرين، قائلا: "أنا لست في محاكمة واذهبوا إلى رئيس الوزراء والحكومة"، قبل أن يغادر المكان على عجل.

المصدر: وكالات