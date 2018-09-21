حفتر: لا علاقة للجيش الليبي بالاشتباكات في طرابلس وسنتحرك في الوقت المناسب

نفى قائد الجيش الليبي المشير، خليفة حفتر، وجود أي علاقة للقيادة العامة للجيش بالاشتباكات الدائرة في طرابلس، مؤكدا أن قواته ستتحرك عندما "نرى الوقت مناسبا".

وقال حفتر خلال لقائه بقبيلة العواقير وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا، إن الوحدات، التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق، لافتا إلى أنها تحركات ارتجالية.

وأوضح حفتر أنه في حال دخول الجيش لطرابلس ستثلج صدور الجميع، مضيفا أن الجيش لن يكون خليطا، كونه مؤسسة منضبطة ومنظمة.

وأشار قائد الجيش إلى الدعم، الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة طرابلس، لافتا إلى أن القانون سيلاحق الجميع.

وأكد حفتر أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد، مشيدا بالانتصار على الإرهابيين في كل مكان وفي وقت وجيز.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الأخيرة تصعيدا في حدة التوتر الأمني، إذ تجددت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة بالتزامن مع تعرض المناطق السكنية لقصف عشوائي.

ونقل مراسل RT في العاصمة الليبية عن مدير المكتب الإعلامي لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس، مالك مرسيط، تأكيده على أن حصيلة ضحايا اشتباكات أمس الخميس بلغت 7 قتلى و16 جريحا، حسب المعطيات الأولية.

المصدر: RT + أخبار ليبيا