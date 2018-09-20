القوات المسلحة الأردنية: لا علاقة لمجدي الياسين بـ"شركة الولاء" من قريب أو بعيد

كشف بيان للقوات المسلحة الأردنية، الخميس، عدم صحة ما تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أن ملكية شركة الولاء تعود لمجدي الياسين شقيق الملكة رانيا العبدالله.

وقالت القوات المسلحة إن الإشارة لوجود خلافات بين القوات المسلحة والياسين على ملكية الشركة، يهدف إلى التشويش والإساءة، حسبما نشره موقع "الغد" الأردني.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية بأن الموضوع عار من الصحة، مشيرة إلى أن الوثائق المرفقة تؤكد أن شركة الولاء مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 15532، باسم (الولاء لخدمات الإعاشة)، ورأسمالها 500 ألف دينار، والشركاء فيها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وحصتها 255 ألف دينار، وشركة اتفاق للاستثمار والتي تعود للسادة رودني كول وسليمان المعاني وسمير أبو خضرا وشريف أبو خضرا وكريم أبو خضرا وحصتها 245 ألف دينار.

وشددت على أنه لا علاقة للياسين بالشركة من قريب أو بعيد.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي معلومات حول ملكية شركة الولاء لمجدي الياسين، كما تحدث النشطاء عن وجود خلافات بين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومجدي الياسين على ملكية الشركة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية