تونس.. اتحاد الشغل يمنع رسو باخرة بميناء صفاقس قادمة من إسرائيل

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، عن قراره مقاطعة باخرة قادمة من إسرائيل ومنعها من الرّسوّ بميناء صفاقس التجاري، يوم الجمعة عند الساعة السادسة صباحا.

وقال الاتحاد الجهوي، في بيان له، الأربعاء 19 سبتمبر، إنه علم بقدوم باخرة "آسيا سبيريت" (ASIA SPIRIT)، رافعة علم "هونغ كونغ" وقادمة من أحد موانئ إسرائيل، محمّلة بأنابيب حديدية لإفراغها بميناء صفاقس يوم 21 سبتمبر 2018.

وحمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، كافة السلطات المعنية تداعيات ما قد ينجر عن دخول هذه الباخرة للمياه الإقليمية التونسية.

هذا وجدد الاتحاد الدعوة إلى ضرورة التعجيل بسن القانون الذي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

المصدر: الاتحاد العام التونسي للشغل