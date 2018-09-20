صحيفة: مسلحو "التنف" وعائلاتهم في سوريا يستعدون للمغادرة

أفادت صحيفة "الوطن" السورية ببدء مسلحي "لواء القريتين" المتواجدين في منطقة التنف وتسجيل أسمائهم للخروج إلى الشمال السوري في مؤشر على قرب تفكيك قاعدة "التنف" الأمريكية.

وبحسب صحيفة "الوطن، قام أكثر من 5000 مسلح من "لواء القريتين" وعائلاتهم، بتسجيل أسمائهم للخروج من مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، باتجاه الشمال السوري، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بوساطة روسية.

وقالت مصادر محلية من المخيم نقلتها "الوطن": "إن خمسة آلاف مدني بينهم أطفال ونساء من عائلات مسلحي لواء القريتين، سجلوا أسماءهم للخروج من المخيم، وسيتم نقلهم بسيارات تابعة للمسلحين إلى نقطة الانطلاق عند أول حاجز لقوات الجيش العربي السوري بحضور القوات الروسية".

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش لم تخبرهم حتى الآن عن موعد الخروج والطريق الذي سيسلكونه للعبور إلى الشمال السوري، لافتا إلى وجود معوقات، لم يفصح عنها، أدت لتأخير خروجهم من المخيم.

المصدر:"الوطن"