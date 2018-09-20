الحكومة المغربية تصدر توضيحا بشأن قطع امدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا

نفى وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز الرباح، صحة الأنباء المتداولة حول توجه لإغلاق أنبوب الغاز الجزائري الذي يعبر الأراضي المغربية باتجاه أوروبا، بعد نهاية العقد في 2021.

وقال الوزير المغربي في تصريح للموقع الإخباري المغربي "le360" إن "الخبر لا أساس له من الصحة، إسبانيا والمغرب والجزائر في حاجة للتعاون المشترك في هذا القطاع"، دون أن يستبعد ان يتم تجديد العقد بعد نهايته في 2021.

كما أكد الوزير المغربي أن الأخبار الي تتحدث عن إغلاق الأنبوب هي "كلام صحافة لا غير، وانتظروا كلام المؤسسات"، مضيفا أن تزويد الإسبان بالغاز الجزائري عبر المغرب يعد جزءا من "شبكة لوجستية مهمة"، كما أن المغرب والجزائر يجمعهما "الربط بالكهرباء والغاز".

وختم الوزير كلامه بالقول أن العلاقات التي تجمع البلدان في مجال الطاقة تتجه نحو التعزيز لا القطيعة.

المصدر: Le360.ma