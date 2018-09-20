 
مباشر

البرلمان العراقي يطالب باستدعاء السفير البريطاني لـ"تدخله" بشؤون البلاد

أخبار العالم العربي

البرلمان العراقي يطالب باستدعاء السفير البريطاني لـ
Reuters
مجلس النواب العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktgo

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، باستدعاء السفير البريطاني لدى بغداد جون ويلكس وتسليمه مذكرة احتجاج على تدخله بالشؤون الداخلية العراقية.

وقال الكعبي في بيان تلقت RT نسخة منه، إن العراق دولة مستقلة له سيادته وقراره السياسي المستقل، مشددا على رفض أي تدخل خارجي من أي دولة كانت بالشؤون الداخلية العراقية كما تحرص العراق على عدم التدخل بشؤون تلك الدول وعلى مختلف الصعد والمستويات.

وأضاف البيان "نرحب بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ونؤكد على تعزيزها وتطويرها"، داعيا السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة لتلك الدول إلى الالتزام بالقوانين والضوابط الدولية المحددة لعملها.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن التصريحات والمواقف التي تصدر عن الفعاليات الدبلوماسية الدولية العاملة في العراق يجب أن تكون تحت عنوان احترام الشؤون الداخلية للبلاد، على ألا تتجاوز تلك التصريحات الضوابط والأطر المحددة لها.

وتابع الكعبي أنه على وزارة الخارجية العراقية عدم الاكتفاء بالإعراب عن الاستغراب من تصريح السفير البريطاني بشأن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دور غريب لطائرات فرنسية.. تفاصيل ساعات القذافي الأخيرة!