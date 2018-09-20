البرلمان العراقي يطالب باستدعاء السفير البريطاني لـ"تدخله" بشؤون البلاد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، باستدعاء السفير البريطاني لدى بغداد جون ويلكس وتسليمه مذكرة احتجاج على تدخله بالشؤون الداخلية العراقية.

وقال الكعبي في بيان تلقت RT نسخة منه، إن العراق دولة مستقلة له سيادته وقراره السياسي المستقل، مشددا على رفض أي تدخل خارجي من أي دولة كانت بالشؤون الداخلية العراقية كما تحرص العراق على عدم التدخل بشؤون تلك الدول وعلى مختلف الصعد والمستويات.

وأضاف البيان "نرحب بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ونؤكد على تعزيزها وتطويرها"، داعيا السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة لتلك الدول إلى الالتزام بالقوانين والضوابط الدولية المحددة لعملها.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن التصريحات والمواقف التي تصدر عن الفعاليات الدبلوماسية الدولية العاملة في العراق يجب أن تكون تحت عنوان احترام الشؤون الداخلية للبلاد، على ألا تتجاوز تلك التصريحات الضوابط والأطر المحددة لها.

وتابع الكعبي أنه على وزارة الخارجية العراقية عدم الاكتفاء بالإعراب عن الاستغراب من تصريح السفير البريطاني بشأن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة.

المصدر: RT