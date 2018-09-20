العراق.. وفاة قائد الفرقة الذهبية فاضل برواري

توفي مساء يوم الخميس في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان العراق، قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء فاضل برواري.

ونقلت وسائل إعلام كردية أنباء عن وفاة برواري، دون أن تتحدث عن أسبابها، لكن مصادر مطلعة قالت لـRT إن "سبب الوفاة يعود لأزمة قلبية حادة"

وفاضل برواري، ضابط عراقي برتبة لواء من مواليد دهوك 1966، قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب، و"برواري" هو اسم عشيرته التي تسكن في محافظة دهوك.

عمل آمرا في قوات البيشمركة الكردية بين عامي 1980 و1991، وبعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عمل على تأسيس جهاز العمليات الخاصة العراقية لتكون نواة لجهاز مكافحة الارهاب.

المصدر: RT