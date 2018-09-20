الجزائر.. حالة وفاة ثانية بسبب "الملاريا" جنوب شرقي البلاد

كشفت مصادر طبية عن تسجيل حالة وفاة ثانية بمدينة إيليزي، جنوب شرقي الجزائر، بسبب حمى المستنقعات "الملاريا"، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية يوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية بأن المتوفي يحمل جنسية جزائرية وعامل بشركة "سوناطراك" بمدينة عين أمناس، مشيرة إلى أن الهالك الأول الذي فارق الحياة قبل أسبوع يحمل جنسية إفريقية.

وأكدت المصادر ذاتها ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحمى إلى 18 حالة، وأغلبها سجل بمدينة جانت جنوب الولاية.

ووفق مصادر طبية بإيليزي، فإن حملة كشف نشط من خلال فحص الدم لدى المخابر، تجرى لقادمين من مالي والنيجر على مستوى مصلحة الوقاية بمدينة إيليزي طوعيا ومجانا.

من جهتها شرعت المصالح الطبية بالتنسيق مع مصالح بلدية جانت بحملة للقضاء على البعوض، وبرمجة حملة لمعالجة بؤر المياه الراكدة بواسطة مبيدات مخصصة لهذه الحشرة.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل حالتي وفاة و102 حالة مؤكدة بداء الكوليرا، وذلك منذ بداية التصريح بحالات الكوليرا في الجزائر، بحسب ما صرح به وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، الأربعاء.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية