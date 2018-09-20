ماتفيينكو لـ RT: منتدى المرأة الآوروآسيوي سيخرج بتوصيات تعكس أفكار النساء

انطلق في سان بطرسبورغ الروسية منتدى المرأة الآوروآسيوي 2018 وتحدث فريق RT مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو على هامش هذ المنتدى.

وقالت ماتفيينكو، "جدول أعمال المنتدى كان عالميا ويتناسب مع جدول الأعمال الدولي والمهم أن النخبة النسائية العالمية اجتمعت في سان بطرسبورغ وناقشت المسائل التي تشعل التوتر في العالم .. كما نناقش دور المرأة في الاقتصاد والسلطة والعلم والتعليم وما يجب فعله من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في شتى المجالات".

وأشارت ماتفيينكو إلى أن المنتدى سيخرج بتوصيات صائبة تعكس أفكار النساء المشاركات، ومن المقرر أن يتم إرسال هذه التوصيات إلى زعماء الدول والبرلمانات ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى لتنفيذ هذه التوصيات في بلدان مختلفة، "لكي نخفض درجة التمييز الجنسي في العالم مع العلم أننا لا نتبنى مناهج رديكالية لأننا نؤمن بأن الشراكة بين الرجال والنساء هي الصيغة المثلى لنجاح المرأة".

المصدر: "RT"