مقابلات RT على هوامش منتدى المرأة الأوروآسيوي

تجري في مدينة سان بطرسبورغ الروسية منتدى المرأة الأوروآسيوي بمشاركة دولية واسعة، وعلى هامش فعالياته أجرت مراسلة RT سلسلة مقابلات خاصة مع المشاركات في المنتدى.

وتحدثت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي عن أهمية المنتدى في الكثير من المجالات بما فيها تنمية دور المرأة في مجتمعات الدول العربية، وأشادت القبيسي ببرنامج المنتدى الذي تجمع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

كما تحدثت عضو البعثة السورية في المنتدى جورجينا رزق عن التحديات التي تواجه السوريات في ظروف الحرب الجارية في البلاد.

المصدر: RT