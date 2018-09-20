السيسي يوعز للمجلس الأعلى للشرطة بتوجيه ضربات استباقية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمجلس الأعلى للشرطة، لعرض الموقف الشامل للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن "الاجتماع تناول عرضا شاملا للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وكذلك النتائج المحققة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين".

وأكد الرئيس المصري على ضرورة "استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكافة أشكالها".

كما أوعز السيسي بـ"أهمية استمرار التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للحفاظ على استمرار النجاحات المتحققة بالعملية الشاملة سيناء 2018، التي تحرز أهدافا استراتيجية وتكتيكية، أدت إلى تقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء عليها".

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية